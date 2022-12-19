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Маме снова 17

Семнадцатилетняя Ольга, решившая избавиться от нежелательной беременности, переносится из 2005 в 2024 год и оказывается в теле себя, тридцатишестилетней матери-одиночки. Как будто директор школы Ольга Васильевна Глаголина напрочь забыла все, что произошло с ней за последние 19 лет, и ведет себя теперь, как семнадцатилетняя оторва из начала двухтысячных. Ольга мечтает вернуться под мамино крыло и продолжать наслаждаться беззаботной юностью, но застревает в 2024-м. С ролью прежней Ольги Васильевны Глаголиной, строгого директора и властной матери одиннадцатиклассника Ивана, она не справляется. Иван же, лишившись материнского контроля, получает возможность реализовать свои самые смелые мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью.

Режиссёр
Анна Курбатова
Актёры
Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот, Елена Муравьева, Сергей Николаев
Премьера
2024-09-19 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Научная фантастика, Комедия

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