Маме снова 17

Семнадцатилетняя Ольга, решившая избавиться от нежелательной беременности, переносится из 2005 в 2024 год и оказывается в теле себя, тридцатишестилетней матери-одиночки. Как будто директор школы Ольга Васильевна Глаголина напрочь забыла все, что произошло с ней за последние 19 лет, и ведет себя теперь, как семнадцатилетняя оторва из начала двухтысячных. Ольга мечтает вернуться под мамино крыло и продолжать наслаждаться беззаботной юностью, но застревает в 2024-м. С ролью прежней Ольги Васильевны Глаголиной, строгого директора и властной матери одиннадцатиклассника Ивана, она не справляется. Иван же, лишившись материнского контроля, получает возможность реализовать свои самые смелые мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью.