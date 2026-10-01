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Мама. Зло внутри

Внешне благополучная семья скрывает пугающие тайны. Некогда любящая и заботливая мама внезапно становится непредсказуемой, а ее поведение жестоким и странным. Пытаясь разобраться в происходящем, ее дочь начинает подозревать, что за знакомым обликом матери скрывается потустороннее зло.

Страна
Индонезия
Режиссёр
Рэндолф Заини
Актёры
Артика Сари Деви, Аврора Риберо, Али Фикри, Арика Фахира Шакила, Хусейн Аль-Атас, Диан Сидик, Сита Нурсанти, Хива Искак
Продолж.
119 мин.
Премьера
19 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Ужасы, Драма

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