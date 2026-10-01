Мама. Зло внутри

Внешне благополучная семья скрывает пугающие тайны. Некогда любящая и заботливая мама внезапно становится непредсказуемой, а ее поведение жестоким и странным. Пытаясь разобраться в происходящем, ее дочь начинает подозревать, что за знакомым обликом матери скрывается потустороннее зло.
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Рэндолф Заини
- Актёры
- Артика Сари Деви, Аврора Риберо, Али Фикри, Арика Фахира Шакила, Хусейн Аль-Атас, Диан Сидик, Сита Нурсанти, Хива Искак
- Продолж.
- 119 мин.
- Премьера
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19 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Ужасы, Драма