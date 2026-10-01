Мама. Зло внутри

Внешне благополучная семья скрывает пугающие тайны. Некогда любящая и заботливая мама внезапно становится непредсказуемой, а ее поведение жестоким и странным. Пытаясь разобраться в происходящем, ее дочь начинает подозревать, что за знакомым обликом матери скрывается потустороннее зло.