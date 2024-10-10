Малышарики. День рождения

Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.