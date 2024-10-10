Малышарики. День рождения

Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.
- Режиссёр
- Оксана Бычкова, Катерина Савчук
- Продолж.
- 52 мин.
- Премьера
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2024-10-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Короткометражка, Мультфильм, Комедия