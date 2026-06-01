Малыш-каратист

Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате, где строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Алексей Алферов
- Актёры
- Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Кирилл Плетнев, Полина Максимова, Маргарита Харитонова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов, Анна-Мария Тихонова, Лидия Вольнова-Тошич, Александр Штендлер
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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25 июня 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Драма, Спортивный фильм