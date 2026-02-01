Вчера он был обычным парнем, а сегодня жизнь проверяет его на прочность. Молодой музыкант из Донецка идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать.
- Режиссёр
- Андрей Симонов
- Актёры
- Глеб Калюжный, Иван Алексеев-Лару, Олег Васильков, Сергей Уманов, Никита Манец, Гаврил Менкяров, Данил Никитин, Михаил Селиванов, Мудиага Огхенекевве Увво, Даниил Чуп, Михаил Сиворин, Александр Полунин
- Продолж.
- 114 мин.
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма, Война