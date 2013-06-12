История о путешествиях Маленького принца по далеким планетам, его встречах с разными их обитателями. Совсем юному, ему доводится встретить на своем пути и дружбу, и любовь, и преданность, и равнодушие. Пережить разочарование, узнать, что такое одиночество, что значит терять…

Маленький принц открывает для детей и напоминает взрослым (которые «очень странные люди») вечные и мудрые истины: «встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», «зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь», «ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Открывает нам глаза на чудеса повседневной жизни и суть человеческих отношений.