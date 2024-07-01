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Маленькие комедии
24 сентября в 19:00
Театр

Маленькие комедии

МКЦ

В основу спектакля легли два замечательных произведения А.П.Чехова «Медведь» и «Предложение». Сказать, что — это смешно, не сказать ничего. И не важно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы — на этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете спокойно вдохнуть только после выходов на поклон — под нескончаемые аплодисменты зала.

В этом спектакле совпало все: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных в двух действиях одними и теми же актерами, демонстрирующими огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных, по сути. В двух смешных историях, рассказанных Чеховым, гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец.

В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко — одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлечет динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств — от тяжеловесного хамства к проникновенной лирике.

«Медведь»

Помещица Попова — молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет — не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности — («Медведь»). Она ждет, что в ее дом явится Настоящий рыцарь, Принц, романтический герой! Но является — грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней!..

«Предложение»

Трепетный любовник и лирик помещик Ломов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью — Чубуковой. Отец невесты, Степан Чубуков рад, что наконец-то найден жених для его великовозрастной дочери. Невеста трепетно ждет нежных слов от жениха. Однако жених робок, он испытывает нервические припадки — от стеснительности и неловкости. Слово за слово… Беседа влюбленных начинается так мирно. Но от объяснения в любви до агрессивного крика и оскорбления возлюбленной — один шаг. Все трое — в полуобморочном состоянии!

Режиссёр
Алексей Кирющенко
Актёры
Сергей Шакуров, Мария Аронова, Михаил Полицеймако
Возраст
16+
Жанры
Комедия