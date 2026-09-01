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Маленькие демоны путешествуют на Запад
Кино

Маленькие демоны путешествуют на Запад

Маленький упрямый кабанчик устал быть прислужником на окраине мира и решает сбежать из родных мест. По дороге он собирает такую же «команду аутсайдеров»: хитрого оборотня-ласку, ворчливого болотного силача-жабу и молчаливого гиганта-гориллу. Вместе они создают отряд и отправляются в опасное путешествие на Запад — туда, где, по легенде, можно начать жизнь заново. Но чем дальше они заходят, тем яснее становится: путь проверит не их силу, а их верность друг другу. И каждому придется выбрать, кем он станет — монстром из прошлого или героем своей собственной истории.

Страна
Китай
Режиссёр
Юй Шуй
Продолж.
118 мин.
Премьера
29 октября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Драма-комедия

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