Маленькие демоны путешествуют на Запад

Маленький упрямый кабанчик устал быть прислужником на окраине мира и решает сбежать из родных мест. По дороге он собирает такую же «команду аутсайдеров»: хитрого оборотня-ласку, ворчливого болотного силача-жабу и молчаливого гиганта-гориллу. Вместе они создают отряд и отправляются в опасное путешествие на Запад — туда, где, по легенде, можно начать жизнь заново. Но чем дальше они заходят, тем яснее становится: путь проверит не их силу, а их верность друг другу. И каждому придется выбрать, кем он станет — монстром из прошлого или героем своей собственной истории.