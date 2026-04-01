Маленькая бабушка

Городской мальчик Митя, приехавший на каникулы к бабушке, мается в деревне. Никаких развлечений: ни интернета, ни макдональдса, ни мерседесов… Скучно ему со старой бабушкой.
Желая стать ближе к внуку, бабушка просит о чуде: «Хоть бы один раз, на один день снова маленькой стать…». И чудо происходит! А Митя, отправившись гулять в лес, попадает в беду. Образцовый житель городских джунглей, он и здесь призывает все спилить и сжечь, успевая настроить против себя лесных жителей.
На помощь к нему приходит незнакомая бойкая девочка…
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Дмитрий Креминский
- Актёры
- Людмила Сорокина, Римма Чеканова, Екатерина Волкова, Мария Деханова, Николай Ребров, Николай Шишкин, Илья Комаров, Юрий Антонеев, Андрей Кондрашов, Алексей Ушаков, Лариса Силина, Маргарита Чеглакова, Инесса Чернявская
- Возраст
- 6+