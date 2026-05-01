Мальчик и лис

Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди — и Хадаре предстоит сделать выбор: вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей.
- Страна
- Франция, Бельгия
- Режиссёр
- Жиль де Метр
- Актёры
- Наэль Тран, Наиль Буаззауи, Заин Секкат, Кев Адамс, Неж де Метр, Мун Газали, Адриана Гжондзель, Саири Сальма, Юссеф Тунзи, Брайс Бекстер
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
-
18 июня 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение