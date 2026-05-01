Мальчик и лис

Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди — и Хадаре предстоит сделать выбор: вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей.