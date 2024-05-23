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Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

Режиссёр
Олег Трофим
Актёры
Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр Коломиец, Сергей Горошко, Константин Хабенский
Продолж.
167 мин.
Премьера
2024-05-23 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Приключение