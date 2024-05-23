Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
- Режиссёр
- Олег Трофим
- Актёры
- Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр Коломиец, Сергей Горошко, Константин Хабенский
- Продолж.
- 167 мин.
- Премьера
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2024-05-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение