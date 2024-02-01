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Май декабрь
Кино

Май декабрь

Популярная актриса Элизабет Берри готовится сыграть в кино женщину по имени Грейси. Более 20 лет назад, будучи 36-летней, та закрутила роман с семиклассником и попала на передовицы всех газет страны, а сейчас пара вполне счастливо живет обычной семейной жизнью. Элизабет общается с Грейси, ее супругом, детьми, бывшим мужем и другими знакомыми, и чем больше узнает, тем интереснее ей кажется будущая роль.

Режиссёр
Тодд Хейнс
Актёры
Натали Портман, Джулианна Мур, Кори Майкл Смит, Чарлз Мелтон, Пайпер Курда, Д.-У.Моффетт, Дрю Шайд, Ханс Обма, Элизабет Ю, Келвин Хань И, Джоселин Шелфо
Продолж.
117 мин.
Премьера
2024-02-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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