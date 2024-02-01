Май декабрь

Популярная актриса Элизабет Берри готовится сыграть в кино женщину по имени Грейси. Более 20 лет назад, будучи 36-летней, та закрутила роман с семиклассником и попала на передовицы всех газет страны, а сейчас пара вполне счастливо живет обычной семейной жизнью. Элизабет общается с Грейси, ее супругом, детьми, бывшим мужем и другими знакомыми, и чем больше узнает, тем интереснее ей кажется будущая роль.