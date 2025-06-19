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Магия четырех стихий

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Вместе со своим верным помощником Огненным Лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии Воды, Земли и Воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.  

Режиссёр
Майк Марзук
Актёры
Ава Печ, Кора Трубе, Анна фон Зельд, Мари Амбер Осеремен Телле, Голо Ойлер, Диана Амфт, Макс Гирман, Сибилла Каноника, Кристоф Биттенауэр, Том Хансльмайер
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение

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