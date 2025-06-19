Магия четырех стихий

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Вместе со своим верным помощником Огненным Лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии Воды, Земли и Воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.
- Режиссёр
- Майк Марзук
- Актёры
- Ава Печ, Кора Трубе, Анна фон Зельд, Мари Амбер Осеремен Телле, Голо Ойлер, Диана Амфт, Макс Гирман, Сибилла Каноника, Кристоф Биттенауэр, Том Хансльмайер
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-06-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение