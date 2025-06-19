Магия четырех стихий

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Вместе со своим верным помощником Огненным Лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии Воды, Земли и Воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.