Маг поэтических строк

Ежегодно в октября на Рязанской земле проводятся различные мероприятия в честь дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанской области — Сергея Александровича Есенина.

Центральной темой программы ДК является творческая жизнь Сергея Есенина. И построена она как своего рода повесть в песнях и стихах, лирическим героем которой является сам поэт, его полная драматизма человеческая судьба, слитая с судьбой родины.

Поэзия Есенина обладает абсолютной песенностью. Едва ли не вся его лирика положена на музыку. Обращаясь к творчеству Сергея Александровича, каждый композитор давал свою песенную интерпретацию есенинскому стиху. Песни на стихи поэта и сами стихи прозвучат в исполнении артистов народного молодежного театра «Нюанс», песенно-инструментального ансамбля «Отрада», клуба эстрадной музыки и певца Юрий Баранова.