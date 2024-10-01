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Маг поэтических строк
27 октября в 16:00
Концерты

Маг поэтических строк

ДК «Приокский»

Ежегодно в октября на Рязанской земле проводятся различные мероприятия в честь дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанской области — Сергея Александровича Есенина.

Центральной темой программы ДК является творческая жизнь Сергея Есенина. И построена она как своего рода повесть в песнях и стихах, лирическим героем которой является сам поэт, его полная драматизма человеческая судьба, слитая с судьбой родины.

Поэзия Есенина обладает абсолютной песенностью. Едва ли не вся его лирика положена на музыку. Обращаясь к творчеству Сергея Александровича, каждый композитор давал свою песенную интерпретацию есенинскому стиху. Песни на стихи поэта и сами стихи прозвучат в исполнении артистов народного молодежного театра «Нюанс», песенно-инструментального ансамбля «Отрада», клуба эстрадной музыки и певца Юрий Баранова.

Возраст
6+