«Мафия и нежные чувства» — это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы.

В центре сюжета — харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами. Но, к его удивлению, ироничная фортуна подбрасывает ему испытание, которое не решить ни угрозами, ни деньгами: ему приходится столкнуться с деликатными чувствами. На сцене разворачивается вихрь событий, где рядом с брутальным Карлосом оказываются его хитрый друг и адвокат, который вечно балансирует между законом и беззаконием; обожаемая дочь, которая имеет свои взгляды на жизнь и «семейный бизнес»; а также удивительный сосед Этьен — буддист, чья философия и спокойствие абсолютно не вписываются в мир гангстеров. Как эти столь разные миры столкнутся? Сможет ли мафиози разобраться со своими чувствами и чувствами близких? И что произойдёт, когда в водоворот криминальных интриг врывается просветлённое спокойствие?

Эта комедия наполнена комичными ситуациями, яркими диалогами и неожиданными поворотами, которые покажут, что даже в мире мафии есть место для искренних эмоций, а нежные чувства могут оказаться сильнее любого пистолета. В ролях: Иван Оганесян, Илья Бледный, Анна Глаубэ, Авелина Квасова, Григорий Сиятвинда. Режиссёр: Николай Покотыло.