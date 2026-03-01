Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 79.73 -0.6 04/04
ЦБ EUR 92.19 -0.54 04/04
Нал. USD 79.90 / 79.37 06/04 14:20
Нал. EUR 92.01 / 92.20 06/04 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Мафия и нежные чувства
12 февраля 2027 в 19:00
Театр

Мафия и нежные чувства

МКЦ

«Мафия и нежные чувства» — это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы.

В центре сюжета — харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами. Но, к его удивлению, ироничная фортуна подбрасывает ему испытание, которое не решить ни угрозами, ни деньгами: ему приходится столкнуться с деликатными чувствами. На сцене разворачивается вихрь событий, где рядом с брутальным Карлосом оказываются его хитрый друг и адвокат, который вечно балансирует между законом и беззаконием; обожаемая дочь, которая имеет свои взгляды на жизнь и «семейный бизнес»; а также удивительный сосед Этьен — буддист, чья философия и спокойствие абсолютно не вписываются в мир гангстеров. Как эти столь разные миры столкнутся? Сможет ли мафиози разобраться со своими чувствами и чувствами близких? И что произойдёт, когда в водоворот криминальных интриг врывается просветлённое спокойствие?

Эта комедия наполнена комичными ситуациями, яркими диалогами и неожиданными поворотами, которые покажут, что даже в мире мафии есть место для искренних эмоций, а нежные чувства могут оказаться сильнее любого пистолета. В ролях: Иван Оганесян, Илья Бледный, Анна Глаубэ, Авелина Квасова, Григорий Сиятвинда. Режиссёр: Николай Покотыло.

Режиссёр
Николай Покотыло
Актёры
Иван Оганесян, Илья Бледный, Анна Глаубэ, Григорий Сиятвинда
Возраст
16+
Жанры
Комедия