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Мадам Клико

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.

Режиссёр
Томас Нэппер
Актёры
Хейли Беннетт, Наташа О'Киффи, Том Стерридж, Фиби Николлс, Лео Сутер, Бен Майлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вильерс, Кара Сеймур, Крис Ларкин, Энсон Бун, Иэн Коннингем, Сесили Клив
Продолж.
89 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма

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