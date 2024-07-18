Мадам Клико

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.
- Режиссёр
- Томас Нэппер
- Актёры
- Хейли Беннетт, Наташа О'Киффи, Том Стерридж, Фиби Николлс, Лео Сутер, Бен Майлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вильерс, Кара Сеймур, Крис Ларкин, Энсон Бун, Иэн Коннингем, Сесили Клив
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма