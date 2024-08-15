14-летний Эллис живет с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи, в свободное время вместе с другом Некбоуном исследует реку. Однажды они находят на безлюдном острове лодку, застрявшую в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать лодку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Им оказывается некто по имени Мад, человек с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждет с кем-то встречи…
- Страна
- США
- Режиссёр
- Джефф Николс
- Актёры
- Риз Уизерспун, Майкл Шеннон, Мэттью МакКонахи, Сара Полсон, Сэм Шепард, Рей МакКиннон, Джо Дон Бейкер, Пол Спаркс, Тай Шеридан, Майкл Эбботт-мл., Стюарт Грир
- Продолж.
- 131 мин.
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Криминал