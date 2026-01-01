14 февраля состоится XLIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Она пройдет в рамках федеральной программы «Спорт России».

Старт Лыжной гонки будет дан в 12:00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Дистанции соревнований:

5 км — юноши и девушки 2008 г. р. и моложе;

10 км — мужчины и женщины 2007 г. р. и старше.

Для участников соревнований предусмотрена работа полевой кухни.

Победители и призеры гонки будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России и министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Приглашаем всех желающих принять участие в «Лыжне России». Проведите время с пользой для здоровья!