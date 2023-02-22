Два дня, 22 и 23 февраля 2025 года в 11-й раз пройдет гонка Александра Легкова, которая традиционно собирает самых популярных лыжников, чемпионов, призеров Олимпийских игр и знаменитых людей из лыжного спорта.

В ПРОГРАММЕ:

22 февраля:

Лыжные гонки на 10 и 20 км

Гонка профессионалов на 10 км

Детские гонки на 1,3 и 5 км

23 февраля

Лыжный мастер-класс для детей

Призовой фонд прошлого года — 5.000.000 рублей.

Основатель и вдохновитель этого настоящего зимнего спортивного праздника — Александр Легков, российский лыжник, Олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. Вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере. Победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. В сезоне 2012/2013 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.

На этот раз спортивный праздник пройдет в новом месте: в биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани.

Как написал организатор гонки в своем телеграм-канале: «Несколько недель назад приехал посмотреть новое знаковое для лыжников и биатлонистов место — биатлонный комплекс «Алмаз» в Рязани, да так и решил там остаться и провести «Гонку Легкова — 2025». Одними из первых официальных партнеров стали телеканал «Матч ТВ» и «Здоровое Отечество».