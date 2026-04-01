Людям, пережившим войну, посвящается…

Постановка представляет собой рассказ о людях, судьбы которых изменила война, оставив свой безжалостный след; рассказ о тех, кто дожил до Победы, и о тех, кто остался в вечности.

В спектакль вошли воспоминания, выдержки из дневников и писем, истории любви людей разных возрастов и вероисповеданий, тех, кто прошел ужасы концлагерей, прятался от бомбежек, ждал весточки от своих близких.

В программе прозвучат музыкальные произведения В. А. Моцарта, А. Коэна, Дж. Верди, в том числе композиции современных авторов.

Совместный проект театральной студии «Пятое измерение» (руководитель Ольга Калтаченко) и вокально-хорового ансамбля «Эстетика» (руководитель Илья Патрикеев).