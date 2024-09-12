Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь все, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.
- Режиссёр
- Денис Гуляр, Гайк Асатрян
- Актёры
- Никита Кологривый, Екатерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия