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Любовь со второго взгляда

«Формула Кино»

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20

«Формула Кино»

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20

«Формула Кино»

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20

«Формула Кино»

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20

«Формула Кино»

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20

Данила и Олеся — пара в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком. Супруги заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с другими людьми, даже не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга?

Режиссёр
Олжас Нурбай
Актёры
Милош Бикович, Регина Тодоренко, Александр Соколовский, Ксения Теплова, Анара Батырхан, Шарип Серик
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Романтика

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