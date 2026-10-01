Любовь на бис

Иннокентий Петрович хочет освежить свою унылую личную жизнь и соблазняет девушку Соню. Несмотря на большую разницу в возрасте, Соня отвечает ему взаимностью. Об измене узнает жена Иннокентия Петровича – Регина. Пытаясь разоблачить любовников, Регина открывает дверь шкафа, полного скелетов. И теперь жене, мужу и его любовнице предстоит вместе справиться с неразберихой, от которой голова у всех идет кругом...