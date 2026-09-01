Любовь моя

Прославленный режиссер Эстебан Мартинес, чья карьера давно обросла легендами о таланте, насилии и разрушительных излишествах, приглашает дочь Эмилию в новый фильм, обещая помочь ее застопорившейся актерской карьере. Совместная работа на съемочной площадке дает им шанс восстановить утраченную близость, но одновременно возвращает к болезненным воспоминаниям и старым обидам, которые так и не были прожиты до конца.
- Страна
- Испания
- Режиссёр
- Родриго Сорогойен
- Актёры
- Дидье Маэс, Хавьер Бардем, Марина Фои, Мелина Мэттьюс, Рауль Аревало, Виктория Луэнго, Мигель Гарсес, Нурья Примс, Рауль Прието, Малена Вилья, Пабло Гомес-Пандо, Нурдин Батан
- Продолж.
- 135 мин.
- Премьера
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15 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма