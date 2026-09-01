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Любовь моя
Кино

Любовь моя

Прославленный режиссер Эстебан Мартинес, чья карьера давно обросла легендами о таланте, насилии и разрушительных излишествах, приглашает дочь Эмилию в новый фильм, обещая помочь ее застопорившейся актерской карьере. Совместная работа на съемочной площадке дает им шанс восстановить утраченную близость, но одновременно возвращает к болезненным воспоминаниям и старым обидам, которые так и не были прожиты до конца.

Страна
Испания
Режиссёр
Родриго Сорогойен
Актёры
Дидье Маэс, Хавьер Бардем, Марина Фои, Мелина Мэттьюс, Рауль Аревало, Виктория Луэнго, Мигель Гарсес, Нурья Примс, Рауль Прието, Малена Вилья, Пабло Гомес-Пандо, Нурдин Батан
Продолж.
135 мин.
Премьера
15 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма