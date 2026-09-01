Любовь моя

Прославленный режиссер Эстебан Мартинес, чья карьера давно обросла легендами о таланте, насилии и разрушительных излишествах, приглашает дочь Эмилию в новый фильм, обещая помочь ее застопорившейся актерской карьере. Совместная работа на съемочной площадке дает им шанс восстановить утраченную близость, но одновременно возвращает к болезненным воспоминаниям и старым обидам, которые так и не были прожиты до конца.