Любовь и голуби

В основе пьесы — подлинная история семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора — в городе Черемхово (Иркутская область).

Василий Кузякин работает в леспромхозе, с упоением разводит голубей и кажется, что больше ему в жизни и не надо ничего. А на жене Надежде и дом, и дети. Василий после травмы получает путёвку в санаторий, где знакомится с Раисой Захаровной из отдела кадров их управления. После курорта Василий не возвращается домой, а остаётся с заворожившей его экстравагантной женщиной… В семье после получения письма с известием о переменах — горе и недоумение. Приезжает к Надежде и Раиса Захаровна, женщины не понимают друг друга. Да и сам Василий, прожив некоторое время не дома, видит, что всё не так, не его это, разные они люди с Раисой, не Надюха она. Он возвращается. Что будет дальше, как примут и примут ли?