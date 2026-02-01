Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.80 / 77.70 02/03 12:35
Нал. EUR 91.12 / 91.86 02/03 12:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
709
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 212
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 418
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Любовь и голуби
6 марта в 19:00
Театр

Любовь и голуби

Рязанский ТЮЗ

В основе пьесы — подлинная история семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора — в городе Черемхово (Иркутская область).

Василий Кузякин работает в леспромхозе, с упоением разводит голубей и кажется, что больше ему в жизни и не надо ничего. А на жене Надежде и дом, и дети. Василий после травмы получает путёвку в санаторий, где знакомится с Раисой Захаровной из отдела кадров их управления. После курорта Василий не возвращается домой, а остаётся с заворожившей его экстравагантной женщиной… В семье после получения письма с известием о переменах — горе и недоумение. Приезжает к Надежде и Раиса Захаровна, женщины не понимают друг друга. Да и сам Василий, прожив некоторое время не дома, видит, что всё не так, не его это, разные они люди с Раисой, не Надюха она. Он возвращается. Что будет дальше, как примут и примут ли?

Режиссёр
Марина Есенина
Возраст
16+