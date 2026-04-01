20 мая в 19:00 в концертном зале Рязанского Дворца культуры и искусства пройдет концерт Сергея Захарова «Любо, братцы, любо!».

Сергей Захаров — это не просто артист, это человек, посвятивший свою жизнь служению казачьей культуре. Он является художественным руководителем Ведущего коллектива Рязанской области — казачьего ансамбля «Станица Православная», координатором по сохранению этнокультурного достояния Донского казачества, советником председателя Союза казачьей молодежи России и автором его гимна.

В программе концерта — народные и казачьи песни под живое звучание музыкальных инструментов и современные аранжировки, произведения из репертуара заслуженных работников культуры РФ, а также лирические стихотворения.

Вы услышите шедевры, знакомые каждому человеку с детства: «Не для меня», «Любо, братцы, любо», «Когда мы были на войне», «Черный ворон», «Верила, верила, верю» и другие.

Культурные ценности казачества — это мощно, актуально и чувственно! Ждём вас на концерте!