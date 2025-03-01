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Любэ
29 апреля в 19:00
Концерты

Любэ

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Группа была основана в 1989 году И. Матвиенко и Н. Расторгуевым. Идея создания группы принадлежала композитору Игорю Матвиенко, а свое странное название получила с легкой руки Николая Расторгуева (жаргонное слово из детства Николая, означающее «разный», «любой» и т. п.).

Жанр, в котором существует «Любэ», трудно определить, хотя его вполне можно назвать «фолк-рок». А социально-патриотическая направленность прослеживается на протяжении всего творческого пути группы. Характерной особенностью «Любэ» является невероятное количество хитов — песен, которые стали поистине народными: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и много-много других. Это песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день.

За время существования «Любэ» живые выступления группы, сопровождавшиеся неизменными аншлагами, увидели миллионы зрителей в России и за рубежом. Следует отметить, что коллектив с первого своего появления мгновенно стал популярным. Неповторимый тембр Николая Расторгуева, узнаваемый, характерный стиль аранжировок, уникальное общее звучания группы, наличие хоров во многих произведениях, только подчёркивающие самобытность «Любэ», — это все, наверное, и объясняет невероятный успех, популярность и любовь зрителя многие годы. Вот уже 30 с лишним лет прошло со дня появления «Любэ» на сцене. Третье поколение зрителей приходит на концерты группы, потому что песни группы «Любэ» не потеряли своей актуальности и привлекательности по сей день.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада