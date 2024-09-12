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Лучшим игрокам приготовиться

Майк отлично играет в видеоигры. Пропуская учебу, он постоянно зависает в компьютерном клубе с такими же, как он, геймерами. В один из обычных дней их жизнь переворачивается из-за таинственного цифрового вируса. Он взламывает систему ИИ, внося в окружающую реальность элементы компьютерных игр. Вскоре выясняется, что умелые игроки — главная надежда человечества в предстоящих испытаниях. Правительство вербует Майка и его коллег-игроков, чтобы создать из них отряд, вооруженный по последнему слову техники и способный схлестнуться в отчаянной схватке с драконами, гигантскими роботами и прочими порождениями фантазии искусственного интеллекта. Грядет великая цифровая битва, победитель которой получит Землю!

Режиссёр
Рой Портманс
Актёры
Хорас Коэн, Джио Латой, Винсент Виссер, Ник Голтерман, Соня Эйкен, Бритт Шолте, Венди Рейфрок, Маруан Мефтах, Джихане эль-Фахиди, Мелани Латой
Продолж.
87 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Комедия

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