Лучшим игрокам приготовиться

Майк отлично играет в видеоигры. Пропуская учебу, он постоянно зависает в компьютерном клубе с такими же, как он, геймерами. В один из обычных дней их жизнь переворачивается из-за таинственного цифрового вируса. Он взламывает систему ИИ, внося в окружающую реальность элементы компьютерных игр. Вскоре выясняется, что умелые игроки — главная надежда человечества в предстоящих испытаниях. Правительство вербует Майка и его коллег-игроков, чтобы создать из них отряд, вооруженный по последнему слову техники и способный схлестнуться в отчаянной схватке с драконами, гигантскими роботами и прочими порождениями фантазии искусственного интеллекта. Грядет великая цифровая битва, победитель которой получит Землю!