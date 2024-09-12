Лучшим игрокам приготовиться

Майк отлично играет в видеоигры. Пропуская учебу, он постоянно зависает в компьютерном клубе с такими же, как он, геймерами. В один из обычных дней их жизнь переворачивается из-за таинственного цифрового вируса. Он взламывает систему ИИ, внося в окружающую реальность элементы компьютерных игр. Вскоре выясняется, что умелые игроки — главная надежда человечества в предстоящих испытаниях. Правительство вербует Майка и его коллег-игроков, чтобы создать из них отряд, вооруженный по последнему слову техники и способный схлестнуться в отчаянной схватке с драконами, гигантскими роботами и прочими порождениями фантазии искусственного интеллекта. Грядет великая цифровая битва, победитель которой получит Землю!
- Режиссёр
- Рой Портманс
- Актёры
- Хорас Коэн, Джио Латой, Винсент Виссер, Ник Голтерман, Соня Эйкен, Бритт Шолте, Венди Рейфрок, Маруан Мефтах, Джихане эль-Фахиди, Мелани Латой
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Комедия