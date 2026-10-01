Лучшее лето в жизни

Савва и Аглая — брат и сестра, которые постоянно спорят и подшучивают друг над другом. Савва — непоседливый поклонник компьютерных игр, Аглая — юный гений, мечтающий совершить научное открытие. У каждого из них свои планы на каникулы, но очередная шалость приводит к настоящей домашней катастрофе. В наказание родители отправляют подростков в деревню к бабушке и дедушке. Вместо привычных развлечений и интернета Савву и Аглаю ждут ранние подъемы, работа на огороде, баня и другие «прелести» деревенской жизни. Уверенные, что это будет худшее лето в их жизни, брат и сестра решают сделать жизнь родственников невыносимой, чтобы поскорее вернуться домой. Однако вскоре подростки оказываются втянутыми в деревенское расследование, Аглая встречает свою первую любовь, и незаметно летние каникулы превращаются в незабываемое приключение.