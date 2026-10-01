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Лучшее лето в жизни

Савва и Аглая — брат и сестра, которые постоянно спорят и подшучивают друг над другом. Савва — непоседливый поклонник компьютерных игр, Аглая — юный гений, мечтающий совершить научное открытие. У каждого из них свои планы на каникулы, но очередная шалость приводит к настоящей домашней катастрофе. В наказание родители отправляют подростков в деревню к бабушке и дедушке. Вместо привычных развлечений и интернета Савву и Аглаю ждут ранние подъемы, работа на огороде, баня и другие «прелести» деревенской жизни. Уверенные, что это будет худшее лето в их жизни, брат и сестра решают сделать жизнь родственников невыносимой, чтобы поскорее вернуться домой. Однако вскоре подростки оказываются втянутыми в деревенское расследование, Аглая встречает свою первую любовь, и незаметно летние каникулы превращаются в незабываемое приключение.

Страна
Россия
Режиссёр
Андрей Никифоров
Актёры
Ева Смирнова, Илья Кондратенко, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Алиса Руденко, Марк-Малик Мурашкин, Ольга Кузьмина, Георгий Дронов, Артем Гайдуков, Екатерина Моргунова, Артур Бесчастный, Светлана Листова
Продолж.
98 мин.
Премьера
12 ноября 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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