Лучше всех

Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда.