Лучше всех

Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда.
- Режиссёр
- Артюс
- Актёры
- Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон, Мари Колен, Гад Абекассис, Алиса Белаиди, Селин Груссар, Софиан Рибе, Арно Тупенс, Борис Питоэфф, Марк Ризо, Кловис Корнийяк, Артюс
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2025-02-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия