Лучше всех

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Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда.

Режиссёр
Артюс
Актёры
Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон, Мари Колен, Гад Абекассис, Алиса Белаиди, Селин Груссар, Софиан Рибе, Арно Тупенс, Борис Питоэфф, Марк Ризо, Кловис Корнийяк, Артюс
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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