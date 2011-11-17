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Ловцы забытых голосов
Кино

Ловцы забытых голосов

Школьница Асуна очень рано потеряла отца и живет вдвоем с матерью, но большую часть времени проводит дома одна, потому что мама работает сутками в госпитале. Каждый вечер Асуна ходит на холм, где слушает старое радио, чьи волны она ловит с помощью особого кристалла, доставшегося ей от папы. Однажды по дороге на холм на нее нападает странное существо, от которого ее спасает таинственный юноша по имени Шун. Вскоре Асуна узнает, что ее спаситель погиб. Не желая мириться со смертью юноши, Асуна отправляется в потусторонний мир, чтобы встретить его снова. Классическое японское аниме — самый длинный фильм молодого, но уже знаменитого режиссера Макото Синкая, которого называют главным последователем Миядзаки. В новой картине он рассказал драматическую историю о потере близкого человека, а также о том, как ее преодолеть. Лента номинировалась на премию Asia Pacific Screen Awards в категории «Лучший анимационный фильм».

Страна
Япония
Режиссёр
Макото Синкай
Продолж.
116 мин.
Премьера
2011-11-17 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Аниме

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