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Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность — жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей — свободу, а Алексей — власть над женой. Несмотря на то что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку». Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?

Режиссёр
Софья Карпунина
Актёры
Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин, Евгений Ковалюк, Виктория Савитская, Константин Пателицин
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия