Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность — жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей — свободу, а Алексей — власть над женой. Несмотря на то что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку». Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?