Лидеры кланов объединились, чтобы положить конец многолетней жестокой борьбе за плод с Дерева Души. Итогом их размышлений стали соревнования «Бегун», участие в которых ежегодно принимают представители каждого клана, демонстрируя силу, ум и смекалку. Накануне очередных состязаний герои проходят ряд испытаний, чтобы получить «Суперремень» — легендарный волшебный предмет, который наделяет обладателя суперспособностями.
- Режиссёр
- Ом Ен Сик
- Продолж.
- 76 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия