Лидеры кланов объединились, чтобы положить конец многолетней жестокой борьбе за плод с Дерева Души. Итогом их размышлений стали соревнования «Бегун», участие в которых ежегодно принимают представители каждого клана, демонстрируя силу, ум и смекалку. Накануне очередных состязаний герои проходят ряд испытаний, чтобы получить «Суперремень» — легендарный волшебный предмет, который наделяет обладателя суперспособностями.