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Лонки — великий обманщик

Лидеры кланов объединились, чтобы положить конец многолетней жестокой борьбе за плод с Дерева Души. Итогом их размышлений стали соревнования «Бегун», участие в которых ежегодно принимают представители каждого клана, демонстрируя силу, ум и смекалку. Накануне очередных состязаний герои проходят ряд испытаний, чтобы получить «Суперремень» — легендарный волшебный предмет, который наделяет обладателя суперспособностями.

Режиссёр
Ом Ен Сик
Продолж.
76 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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