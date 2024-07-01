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Лолита навсегда…
28 октября в 19:00
Театр

Лолита навсегда…

МКЦ

Самая сенсационная премьера сезона, постановка самого скандального романа Владимира Набокова о безумной Любви, всепоглощающей Страсти, которая затмевает разум и превращает человека в зверя. Инсценировка романам сделана с огромным почтением и любовью к Владимиру Набокову. И при этом спектакль не скучный пересказ великого российского классика, а энергичная постановка с пластикой и современной хореографией. Сценография и костюмы впечатляют и переносят в эпоху жизни автора. Мы не сомневаемся, что зрители пришедшие на спектакль долго будут оставаться под впечатлением увиденного.

Режиссёр
Николай Коробов
Актёры
Прохор Дубравин, Евгений Воловенко, Лима Расулова, Виолетта Давыдовская, Сергей Тодоров
Возраст
16+
Жанры
Драмспектакль