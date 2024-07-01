Лолита навсегда…

Самая сенсационная премьера сезона, постановка самого скандального романа Владимира Набокова о безумной Любви, всепоглощающей Страсти, которая затмевает разум и превращает человека в зверя. Инсценировка романам сделана с огромным почтением и любовью к Владимиру Набокову. И при этом спектакль не скучный пересказ великого российского классика, а энергичная постановка с пластикой и современной хореографией. Сценография и костюмы впечатляют и переносят в эпоху жизни автора. Мы не сомневаемся, что зрители пришедшие на спектакль долго будут оставаться под впечатлением увиденного.