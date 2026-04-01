21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер героини, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации.