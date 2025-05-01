Литературный фестиваль «Знакомый ваш»

7 июня вместе с сотрудниками музея-заповедника С.А. Есенина гости Рязанской ВДНХ погрузятся в мир знаменитого поэта и истории родного края.

На лекции «Природа села Константиново в произведениях Сергея Есенина» аудитория узнает, как вдохновляли поэта родные пейзажи. Затем на выступлении «Загадка деревянного кружева: символика резных наличников села Константиново» посетители разгадают тайны старинной резьбы и ее значение в крестьянской культуре. В конце вечера пройдет лекция «Спас-Клепиковская второклассная учительская школа. Начало творческого пути Сергея Есенина», где слушателям расскажут о том, как школа повлияла на становление великого поэта.

Продолжим фестиваль литературы на Рязанской ВДНХ тематическими мастер-классами от музея-заповедника им. С.А. Есенина.

Как говорится, что написано пером — не вырубишь топором. Хотите убедиться в этом? Тогда вам на мастер-класс «Подпись музейной открытки». Там гости пространства смогут оставить свою надпись при помощи настоящей перьевой ручки.

Также можно будет познакомиться с локальным сувениром «Константиновская свирель». Участники изготовят глиняную игрушку, узнают секреты мастеров дела и научатся извлекать мелодию из этого необычного инструмента.

На мастер-классе «Переплетное дело» можно будет попробовать себя в роли переплетчика. Гости узнают много интересных фактов об истории книгопечатания в России. Под руководством музейного сотрудника у каждого будет возможность изготовить маленький сборник стихотворений Сергея Есенина.

Все занятия бесплатные и будут проходить в беседках, справа от главного входа. Начало в 17:00.

Театр «Переход» имени Геннадия Кириллова совместно с композитором Андреем Синецким подготовили особую музыкально-поэтическую программу «В первый раз я запел про любовь». Артисты через гармонию есенинского слова и неоклассики покажут любовь во всех ее проявлениях: от влюбленности до страсти, от мечты до реальности. Театр поднимется на сцену Рязанской ВДНХ 7 июня в 20:00.

Концертная программа на уютный вечер субботы на Рязанской ВДНХ. В 19:00 ансамбль Музея-заповедника имени С.А. Есенина «Радуница» исполнит песни на стихи поэта. В 19:30 на сцене окажется коллектив «Есенин-квартет», а в 21:00 завершит вечер кавер-группа Hot Stuff.