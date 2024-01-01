Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-2°
Сбт, 27
-2°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 905
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 965
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 472
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
15 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Линда
25 февраля в 20:00
Концерты

Линда

Deep

Линда — уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в привычные рамки! Эпатажная и неформатная, она, в буквальном смысле слова, взорвала отечественную музыкальную сцену. Ее музыку невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру, возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно — огромного числа поклонников всех возрастов…

Каждое выступление Линды — это целое событие, с безумной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. В любом городе она собирает море преданных поклонников и новых зрителей, и позволяет окунуться в магию своего творчества. Не удивительно, что каждый раз Линда — это аншлаги на клубных площадках и в концертных залах.

За свою карьеру певица продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали «платиновыми». Линда 9 раз получала титул «Певицы года». В 1997 году Линда сумела собрать рекордное количество зрителей за всю историю российской сцены — 450 000 человек на концерте в Киеве.

И сегодня Линда продолжает регулярно радовать поклонников новыми песнями. 25 сентября 2020 г. состоялся релиз нового альбома Линды «ДНК Мира». Новая сильная концептуальная творческая, и даже, философская работа мгновенно «взорвала» чарты всех электронных площадок в интернете и получила очень высокую оценку слушателей и музыкальных критиков.

25 февраля 2024 в клубе DEEP состоится сольный живой концерт Линды и ее творческой команды. Как всегда, это будет ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного пришедшего на него поклонника Линды. Будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира», так и, конечно же, всеми любимые хиты из всего творческого пути очень самобытного артиста.

Возраст
16+
Жанры
Поп, Инди