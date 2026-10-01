1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Вера Сторожева
- Актёры
- Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов, Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова, Алексей Герман-мл., Андрей Смоляков, Иван Агапов, Михаил Крылов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елизавета Арзамасова, Ксения Галибина, Виктор Добронравов, Стефан де Дюрфор, Сергей Барышев, Анна Бреннер-Вартаньян, Карен Мартиросян, Дарья Коныжева, Дмитрий Ломакин, Нина Дворжецкая, Илья Малаков, Константин Мурзенко
- Продолж.
- 145 мин.
- Премьера
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12 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Биография, Исторический, Мелодрама