Лидия и Всадник тумана

Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний.