Лидия и Всадник тумана

Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний.
- Страна
- Канада
- Режиссёр
- Филипп Арсено Бюссьер, Эмили Росас, Нэнси Флоренс Савард
- Продолж.
- 79 мин.
- Премьера
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20 августа 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение