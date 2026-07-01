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Лидия и Всадник тумана

Когда старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель, девочка отправляется на поиски по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий — и научиться доверять силе собственных воспоминаний.

Страна
Канада
Режиссёр
Филипп Арсено Бюссьер, Эмили Росас, Нэнси Флоренс Савард
Продолж.
79 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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