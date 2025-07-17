Лея и волшебная карта

Лея — беззаботный подросток. Весела, очаровательна, чуть неуклюжа — словом, она ничем не отличалась бы от обычной девочки, если бы не волшебный дар, переданный бабушкой. Вместе с братом Радом ей предстоит поймать диковинных зверей, сбежавших из заколдованного свитка, и научиться обращаться с волшебной картой. Впереди — увлекательные приключения и испытания, преодолеть которые получится только с помощью дружбы, любви и семьи.