Все любители «лёгкого жанра» уверены, что прекрасно знают оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Однако, пьеса Николая Эрдмана таит в себе так много загадок, разгадать которые пытается каждый театр, каждый режиссёр, который берётся за постановку «Летучей мыши».

Кто такой Шульц, с женой которого флиртует Генрих Айзенштейн? Откуда в жизни Розалинды появился ухажёр Альфред? Что за таинственное семейство барона фон Грайфенштурм? Отчего Фальк не хочет признавать актёрский талант Адели, а госпожа Айзенштейн верит ей с полуслова? Откуда взялся князь Орловский? И при чём здесь, наконец, летучая мышь?

Поиск ответов на эти и ещё множество других вопросов превращают постановку оперетты Штрауса в настоящий квест.

Режиссёр первой премьеры нового года — Заслуженный артист России, режиссёр и солист Московского театра оперетты Пётр Борисенко решил ответить на все вопросы и представить зрителям оперетту-детектив, сюжет которой раскручивается на наших глазах.

В новой редакции пьесы сохранены главные драматургические хиты — сцены вранья Генриха и Фалька, Адели и Дежурного в тюрьме. А вот к привычным музыкальным хитам добавятся ещё несколько, принадлежащих неутомимому перу Иоганна Штрауса.

Наблюдая за поворотами сюжета «Летучей мыши», вы не перестанете удивляться находчивости её героев, но финал, раскрывающий почти все тайны, оставит всё же открытым один вопрос… Какой именно? Узнаете в Рязанском музыкальном театре.

Оперетта в двух действиях. Продолжительность ≈ 2 часа 50 минут. Спектакль идёт в сопровождении оркестра.

Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист России Пётр Борисенко

Дирижёры-постановщики — Ариф Дадашев, Сергей Кисс

Балетмейстер-постановщик — Софья Прилуцкая

Художник-постановщик — Александр Пырялин

Художник по свету — Кирилл Хрущёв

Художник-видеограф — Денис Константинов

Режиссёр — Анастасия Русанова

Хормейстер — Станислав Майский

Репетитор по вокалу — Вера Трифанова

Ассистент художника — Анна Лифанова

Ассистент хормейстера — Ирина Волкова

Ассистент художника по свету — Олег Орехов

Репетиторы по балету — Дарья Захарова, Елена Ушатикова

Звукорежиссёры — Евгений Липнягов, Максим Шуваев

Помощники режиссёра — Татьяна Бурякова, Вера Дружинина