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Лето в городе-2026
4 августа в 17:00
Праздники

Лето в городе-2026

Лыбедский бульвар

Лето в городе продолжается, и август обещает быть насыщенным и незабываемым! Мы подготовили афишу самых ярких и захватывающих мероприятий, которые не оставят вас равнодушными.

1 августа

  • 17:30 — концерт группы «Одноклассники» — Лесопарк

2 августа

  • 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
  • 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина

4 августа

  • 18:00 — проект «Давайте потанцуем» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)

6 августа

  • 18:00 — детскотека — Лесопарк

7 августа

  • 17:00 — анимационная семейная программа «Время затей» — парк им. Ю. А. Гагарина

9 августа

  • 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
  • 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
  • 18:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
  • 19:30 — кинопоказы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)

12 августа

  • 16:00 — мастер‑класс — Нижний городской сад
  • 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

14 августа

  • 16:00 — мастер‑класс — Нижний городской сад
  • 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

15 августа

  • 18:00 — концерт «Поколение альфа» — Лесопарк
  • 18:00 — концертные программы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)

16 августа

  • 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
  • 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
  • 18:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
  • 16:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

18 августа

  • 18:00 — проект «Давайте потанцуем» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
  • 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра

20 августа

  • 18:00 — детскотека — Лесопарк
  • 16:00 — танцевальная программа «Движение — жизнь» — парк им. Ю. А. Гагарина
  • 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

21 августа

  • 18:00 — концертные программы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
  • 17:00 — анимационная семейная программа «Время затей» — парк им. Ю. А. Гагарина

22 августа

  • 12:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
  • 11:00 — выставка‑поиск для собак и кошек «Пойдем домой» — Лесопарк
  • 16:00 — анимационная программа «Праздник детства» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
  • 18:00 — программа шоу‑группы «АЯ» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)

23 августа

  • 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
  • 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
  • 12:00 — фестиваль «Хочу играть» — Лесопарк
  • 19:30 — кинопоказы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
  • 16:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

25 августа

  • 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра

27 августа

  • 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
  • 16:00 — мастер‑класс — Нижний городской сад
  • 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

28 августа

  • 17:00 — анимационная семейная программа «Время затей» — парк им. Ю. А. Гагарина

29 августа

  • 13:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра

30 августа

  • 20:00 — «Битва 931» — Лесопарк
  • 19:30 — кинопоказы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
  • 16:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад

31 августа

  • 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра

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