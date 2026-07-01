Лето в городе-2026

Лето в городе продолжается, и август обещает быть насыщенным и незабываемым! Мы подготовили афишу самых ярких и захватывающих мероприятий, которые не оставят вас равнодушными.
1 августа
- 17:30 — концерт группы «Одноклассники» — Лесопарк
2 августа
- 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
- 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
4 августа
- 18:00 — проект «Давайте потанцуем» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
6 августа
- 18:00 — детскотека — Лесопарк
7 августа
- 17:00 — анимационная семейная программа «Время затей» — парк им. Ю. А. Гагарина
9 августа
- 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
- 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
- 18:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
- 19:30 — кинопоказы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
12 августа
- 16:00 — мастер‑класс — Нижний городской сад
- 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
14 августа
- 16:00 — мастер‑класс — Нижний городской сад
- 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
15 августа
- 18:00 — концерт «Поколение альфа» — Лесопарк
- 18:00 — концертные программы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
16 августа
- 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
- 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
- 18:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
- 16:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
18 августа
- 18:00 — проект «Давайте потанцуем» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
- 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
20 августа
- 18:00 — детскотека — Лесопарк
- 16:00 — танцевальная программа «Движение — жизнь» — парк им. Ю. А. Гагарина
- 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
21 августа
- 18:00 — концертные программы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
- 17:00 — анимационная семейная программа «Время затей» — парк им. Ю. А. Гагарина
22 августа
- 12:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
- 11:00 — выставка‑поиск для собак и кошек «Пойдем домой» — Лесопарк
- 16:00 — анимационная программа «Праздник детства» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
- 18:00 — программа шоу‑группы «АЯ» — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
23 августа
- 18:00 — концертный вечер — летняя эстрада культурно‑досугового центра «Октябрь»
- 18:00 — проект «Летний вечер*ОК!» — парк им. Ю. А. Гагарина
- 12:00 — фестиваль «Хочу играть» — Лесопарк
- 19:30 — кинопоказы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
- 16:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
25 августа
- 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
27 августа
- 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
- 16:00 — мастер‑класс — Нижний городской сад
- 18:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
28 августа
- 17:00 — анимационная семейная программа «Время затей» — парк им. Ю. А. Гагарина
29 августа
- 13:00 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
30 августа
- 20:00 — «Битва 931» — Лесопарк
- 19:30 — кинопоказы — Зелёный театр (Центральный парк культуры и отдыха)
- 16:00 — проект «Музыка и Краски Нижнего парка» — Нижний городской сад
31 августа
- 17:30 — концерты творческих коллективов и солистов МКЦ — площадь муниципального культурного центра
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