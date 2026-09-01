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Лето в Бадене

Советский интеллигент занимается наукой и медициной, иногда пишет в стол, для себя. Его единственный сын решает уехать из страны навсегда. Это разбивает отцу сердце, ставит крест на карьере и положении в обществе. Потеряв все, он решается воплотить замысел всей жизни и написать роман о Федоре Достоевском. Подобно любимому автору, он должен полностью проиграть, чтобы родиться заново.

Страна
Россия
Режиссёр
Антон Желнов
Актёры
Филипп Янковский, Мария Смольникова, Павел Табаков, Александра Мареева, Александр Коротин, Вадим Степанов, Артем Артемьев
Продолж.
73 мин.
Премьера
5 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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