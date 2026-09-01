Лето в Бадене

Советский интеллигент занимается наукой и медициной, иногда пишет в стол, для себя. Его единственный сын решает уехать из страны навсегда. Это разбивает отцу сердце, ставит крест на карьере и положении в обществе. Потеряв все, он решается воплотить замысел всей жизни и написать роман о Федоре Достоевском. Подобно любимому автору, он должен полностью проиграть, чтобы родиться заново.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Антон Желнов
- Актёры
- Филипп Янковский, Мария Смольникова, Павел Табаков, Александра Мареева, Александр Коротин, Вадим Степанов, Артем Артемьев
- Продолж.
- 73 мин.
- Премьера
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5 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма