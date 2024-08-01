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Лето, когда я научилась летать

Четырнадцатилетняя София влюблена в брата своей лучшей подруги. На летние каникулы мама отправляет ее к бабушке в маленький городок на берегу моря. Сначала эта поездка кажется ей скучной, но там она находит большую и веселую компанию сверстников. Один из мальчиков приглашает Софию на свидание.

Режиссёр
Радивое Андрич
Актёры
Клара Хрванович, Олга Оданович, Снежана Синовчич, Жарко Лаусевич, Лука Байто, Эма Керета Рогич, Беньямин Лацко, Ванда Бобан, Марьяна Мичич, Франо Ласич
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма-комедия

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