Лето, когда я научилась летать

Четырнадцатилетняя София влюблена в брата своей лучшей подруги. На летние каникулы мама отправляет ее к бабушке в маленький городок на берегу моря. Сначала эта поездка кажется ей скучной, но там она находит большую и веселую компанию сверстников. Один из мальчиков приглашает Софию на свидание.
- Режиссёр
- Радивое Андрич
- Актёры
- Клара Хрванович, Олга Оданович, Снежана Синовчич, Жарко Лаусевич, Лука Байто, Эма Керета Рогич, Беньямин Лацко, Ванда Бобан, Марьяна Мичич, Франо Ласич
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-08-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия