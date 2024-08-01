Лето, когда я научилась летать

Четырнадцатилетняя София влюблена в брата своей лучшей подруги. На летние каникулы мама отправляет ее к бабушке в маленький городок на берегу моря. Сначала эта поездка кажется ей скучной, но там она находит большую и веселую компанию сверстников. Один из мальчиков приглашает Софию на свидание.