Лето. Игорь Власов

19 марта 2026 в 16.00 в Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина открывается выставка произведений заслуженного художника РФ Игоря Власова к 75-летию со дня рождения.

Игорь Григорьевич Власов родился 10 февраля 1951 г. в Рязани. Учился в Рязанском художественном училище (1966-1970) у В. Е. Куракина. Окончил факультет живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств с квалификацией «художник театра» (1970-1977). С 1978 г. более 40 лет преподавал в Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера, воспитал несколько поколений художников. В 2004 г. удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации», в 2023 г. награжден золотой медалью Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру». Произведения И. Г. Власова находятся в собраниях разных музеев страны, в том числе в Рязанском художественном музее, частных коллекциях России и зарубежья.

Игоря Власова можно по праву назвать одним из лучших рязанских живописцев академической школы. Главное место в его творчестве занимают пейзаж и портрет. В экспозицию персональной выставки в залах музея вошло более сорока произведений разных лет, объединенных одной темой. Художник много внимания уделяет пленэрной живописи, проводя каждое лето за городом. Природа переменчива, поэтому ни один ее уголок не будет выглядеть одинаково в разные моменты времени. Работа на открытом воздухе заставляет писать выбранный мотив неотрывно, подмечая каждую изменившуюся деталь. Пытливый взгляд художника не пропускает ни одно движение в пейзаже, позволяя запечатлеть на холсте простую и одновременно сложную правду бытия: дух лета, разросшуюся зеленую листву, теплый вечер или приятную прохладу воды.

Экспозиция выставки занимает два зала. В первом размещены летние пейзажи, передающие всю прелесть и скромное очарование родных просторов. Во втором в картинах появляется человек. Такое тематическое разделение — не противостояние, а слияние, где человек и природа составляют одно гармоничное целое.

Каждый пейзажный мотив на выставке приглашает к размышлениям о красоте российской земли, являющейся неисчерпаемым источником вдохновения. Сторонники академической школы могут в полной мере насладиться классической живописью Игоря Власова.

Выставка работает с 19 марта по 31 мая 2026 года.