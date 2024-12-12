Лесные спасатели

Странные вещи творятся в лесу! Озорные Крысы терроризируют окрестности, исчезает Совенок, а озеро вот-вот затопит дома лесных обитателей. Может, это все происки Бобра, страдающего манией величия? Лис, Зайка, Пингвин и дикий Поросенок полны решимости найти их лучшего друга и спасти лес от наводнения. Героев подстерегают и веселые, и опасные приключения, но дружба и взаимовыручка даже в безвыходных ситуациях творят чудеса.