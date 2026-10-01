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Леша Свик / все хиты!
14 ноября в 19:30
Концерты

Леша Свик / все хиты!

Руки ВВерх! Бар

14 ноября на сцене Руки ВВерх! Бар в Рязани - Леша Свик, один из самых искренних артистов новой поп-сцены, чьи треки регулярно взрывают музыкальные чарты! За его плечами суперхиты, собравшие сотни миллионов прослушиваний: «Дым», «Малиновый свет», «Самолеты», «Плакала», «Луна», а также громкие коллаборации — фит с NILETTO и Олегом Майами «Не вспоминай», «Громче города» и другие. Вас ждёт камерный и максимально драйвовый концерт с живым исполнением главных хитов, свежие релизы и фирменная энергетика артиста превратят этот вечер в живой диалог музыканта с залом, где каждая песня становится личной историей для каждого слушателя. Не упустите шанс стать частью этого события!

Возраст
12+
Жанры
Поп