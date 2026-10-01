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Лес

Две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем одна странная семья заезжает в заброшенный деревенский дом. Чужакам здесь не рады — ведь раньше они жили в лесу.

Страна
Россия
Режиссёр
Гамлет Дульян
Актёры
Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Никита Родионов, Екатерина Васильева, Роза Хайруллина, Алексей Аникин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Василиса Червова, Максим Меркулов, Анастасия Забирова, Максим Павлович
Продолж.
100 мин.
Премьера
12 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

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