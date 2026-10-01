Две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем одна странная семья заезжает в заброшенный деревенский дом. Чужакам здесь не рады — ведь раньше они жили в лесу.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Гамлет Дульян
- Актёры
- Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Никита Родионов, Екатерина Васильева, Роза Хайруллина, Алексей Аникин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Василиса Червова, Максим Меркулов, Анастасия Забирова, Максим Павлович
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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12 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма