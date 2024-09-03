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Ленивая семейка

После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.

Режиссёр
Таня Винсент, Рикард Куссо
Продолж.
84 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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