Ленивая семейка

После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.
- Режиссёр
- Таня Винсент, Рикард Куссо
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия