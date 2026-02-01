Лена Василек

Лена Василёк — популярная российская исполнительница, поэт, композитор, автор своих песен, актриса, обладающая уникальным голосом.

Её творчество широко известно и любимо по всей стране, а хит «Галина» узнают и подпевают с первых нот! «Деревенька», «Ехали казаки», «Снег шальной», «Мама», «Трактористка» и многие другие стали просто народными. Лена Василёк и её песни частый гость в программах «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на канале Россия 1.

Концерты этой исполнительницы — это настоящий музыкальный спектакль, в котором песни, стихи и музыка сплелись в одно целое! Яркое, многогранное эмоциональное шоу Лены Василёк всегда очень горячо принимается зрителями всей России и ближнего зарубежья!